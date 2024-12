Ravennatoday.it - Il cuore della Pietro Pezzi batte forte anche fuori dal campo

Leggi su Ravennatoday.it

quest’anno in occasione delle festività natalizie, gli oltre 100 tesserati, società di pallavolo con squadre che partecipano ai campionati di serie C, serie D, 1° divisione, under 19, oltre che di Sitting Volley, si sono resi protagonisti di iniziative a carattere.