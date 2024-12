Baritoday.it - Il Crotone passa al D'Angelo: Team Altamura ko per 3-1

Leggi su Baritoday.it

Arriva la nona sconfitta in campionato per il, dopo quella rimediata nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C contro il Rimini. Allo stadio D'la formazione guidata da Daniele Di Donato è stata battuta per 3-1 dal.All'11' gli ospiti hanno sbloccato il match.