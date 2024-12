Lanazione.it - Il Corridoio è un viaggio nel tempo

? solo un, spoglio, bianco, che odora di vernice fresca alle pareti. Ma a percorrerlo nella stessa direzione dei Medici è come compiere mille passi nella storia. Perché è proprio da Palazzo Pitti, imboccando la porticina accanto alla Grotta del Buontalenti, nel giardino di Boboli, che la più grande dinastia di regnanti fiorentini arrivava a Palazzo Vecchio. Ed era vuoto allora, proprio come ora. Ilaereo costruito da Giorgio Vasari cinque secoli fa per volere di Cosimo I era un passaggio segreto realizzato adi record, in appena cinque mesi, per mettere in sicurezza i granduchi quando l’esercizio del potere era ancora incerto. Adesso è una sorta di macchina delche ti consente di riallacciare le meraviglie davanti agli occhi ai secoli trascorsi.