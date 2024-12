Strumentipolitici.it - I russi distruggono altri quattro Patriot americani dell’esercito ucraino

Il pezzo più pregiato delle forze armate ucraine è il missile americano MIM-104. Sistema terra-aria per la difesa tattica di punto, viene preso di mira daie per questo motivo Kiev ne ha già persi troppi. Zelensky continua a chiedere altre unità, ma i suoi alleati occidentali faticano a fornirgliene a sufficienza.Attacchicontro obiettivi militari ucrainiLa scorsa settimana il comando militare russo ha comunicato di avere distrutto in un attacco benunità lanciamissili. Hanno pure abbattuto una stazione radar AN/MPQ-65 che serviva quei sistemi. Conattacchi coordinati ihanno inoltre colpito 146 postazioni ucraine, tra cui aerodromi, infrastrutture belliche e punti di concentrazione del personale militare. Pochi giorni fa Mosca ha altresì lanciato le sue armi ad alta precisione per colpire obiettivi militari.