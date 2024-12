Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi del 1964 si ritrovano per una rimpatriata

Si sono voluti ritrovare tutti insieme per festeggiare un anniversario importante e nell’occasione si sono anche scambiati gli auguri di Natale: parliamo deiclassedi Montappone. La comitiva è composta da: Carlo Passreini, Palmiro Fagiani; Gianmario Mennecozzi, Mirco Sardini, Marco Donzelli; Giammario Vecchi; Ciro Rozzi, Gianfranco Tarquini; Lorella Rapazzetti; Daniela Nardi, Sonia Fortunati, Marossella Cinti, si sono incontrati presso il ristorante ‘La Torre’ di Sant’Angelo in Pontano, per una cena fra amici, l’occasione di celebrare unafra compagni di scuola, scherzare, ricordare qualche momento condiviso lungo la strada, i giochi fatti insieme e le tante vicende di una comunità e non solo. Oggi tutti hanno attività differenti, ma l’idea di rivedersi a dare seguito alla cena fatta nel 2014 è stata unanime.