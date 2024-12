Lanazione.it - I ladri non danno tregua a Gubbio. Forzati i distributori automatici

Dopo alcune settimane di silenzio, la problematica dei furti nelle abitazioni e non solo è tornata prepotentemente a far parlare e ad agitare la comunità eugubina. Durante lo scorso weekend si sono verificati tentativi di scasso nelle frazioni di Semonte e Mocaiana, ma nel corso della settimana i malviventi – non è chiaro se si tratti della stessa "banda" o di episodi non collegati tra di loro – hanno colpito a ridosso del centro storico. Mercoledì, infatti, si sono registrati due furti e due tentativi di furto nella zona del borgo di Sant’Agostino, in via di Porta Romana, dove le villette lì presenti hanno purtroppo subìto visite indesiderate. I proprietari delle abitazioni hanno allertato le forze dell’ordine che hanno raccolto gli elementi necessari per le indagini. Non solo topi d’appartamento, però, perché sono state segnalate anche rapine ai danni di alcuniin varie zone di, compreso in quello dell’ospedale di Branca.