Golf: Pepperell e Naidoo prendono la testa al Mauritius Open. Pavan e Paratore costanti

Concluso il terzo giro all’AfrAsia Bankin scena al Mont Choisy Ledi Grand Baie, nelle Mairitius. Rimane inEddie, che gira in 69 (-3), ma accanto a lui va a piazzarsi il sudafricano Dylan, autore di un -6 in questa giornata e così in grado di darsi una concreta chance di vittoria, la stessa che ha, a secco sul tour continentale da più di sei anni (e dalla sua miglior annata, il 2018).Terza posizione per il danese Jacob Skov Olesen, che resta a un solo colpo di distanza e conferma il proprio status di potenziale volto nuovo del tour del 2025. Con il suo -10 è davanti all’altro sudafricano Jovan Rebula (-9). A completare il novero dei primi 5 ci sono, insieme a -8, Jayden Schaper ancora in quota Sudafrica e l’americano Corey Shaun.Settimi Christiaan Burke (ancora Sudafrica) e il francese Clement Sordet a -7; per il nativo di Charbonnières-les-Bains c’è anche una giornata da ricordare al ritmo di -7 con 42 posizioni recuperate.