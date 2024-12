Giustizia Salvini | separazione carriere toghe ancora più urgente

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 dic. (askanews) – A giudizio di Matteo“èla riforma della”. Il vicepremier e leader della Lega lo ha detto nel corso di un punto stampa a Roma e in diretta su Rainews24, all’indomani della sua assoluzione nel processo Open Arms. “Devo dire – ha aggiunto – che ieri in Tribunale a Palermo ho visto, gli italiani hanno visto, una corretta, giusta, sanadi chi giudica rispetto a chi indaga, non sempre è così. Ladelleporterebbe quello che si è visto ieri a essere normalità in tutta Italia. è fondamentale anche perché io sono stato assolto, ci sono decine di migliaia di italiani che sono ingiustamente sotto processo, e quindi penso a loro, penso a chi è ingiustamente in carcere o ai domiciliari. La riforma dellapiùda ieri”.