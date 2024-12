Sbircialanotizia.it - Giubileo e possibili rischi sanitari, cosa dicono gli esperti

Ciccozzi: "Serve monitoraggio virus, consiglio mascherina in luoghi affollati". Bassetti: "Tanti pellegrini dal Sud America, lì Dengue ha fatto danni" Mancano pochi giorni all'apertura ufficiale del2025 e Roma si prepara ad accogliere milioni di pellegrini in arrivo per l'Anno Santo. "Serve fare il monitoraggio di tutte le persone a seconda del Paese da .