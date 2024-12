Periodicodaily.com - “Giornate al Borgo: Winter Edition –L’Isola di Natale 2024”

Leggi su Periodicodaily.com

Il suggestivodi Isola del Gran Sasso si trasforma in un magico villaggio natalizio per ospitare l’evento “L’Isola di”, in programma sabato 21 e domenica 22 dicembre. Un weekend imperdibile per immergersi nell’atmosfera delle feste, tra tradizione, musica, gastronomia e intrattenimento per tutta la famiglia. Programma dell’evento Sabato 21 dicembre Ore 10:00: .