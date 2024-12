Lanazione.it - Giallorossi imbattuti in casa

Settima sfida tra Catanzaro e Spezia che, prima della scorsa stagione, non si affrontavano da 87 anni. Il primo match ufficiale in assoluto, invece, fu giocato il 28 ottobre 1933 al ‘Militare’ e terminò 0-0. L’ultimo precedente al ‘Ceravolo’, che risale al 3 agosto 2023, vide i calabresi rifilare un sonoro 3-0 agli spezzini, grazie ai sigilli di Biasci, Nikolaou (autorete) e Pompetti. Quel giorno, mister Alvini, schierò in avvio, con schema 4-3-3, Dragowski; Amian, Mühl, Nikolaou, Bastoni; Bandinelli, S. Esposito, Cassata; Kouda, Moro, Antonucci. Imbattuto il Catanzaro contro gli aquilotti sul proprio campo: due pareggi e una vittoria con tre gol all’attivo e zero al passivo. I precedenti totali in gare ufficiali sono comunque tutti in Serie B e sono sei: nelle altre tre gare al Picco, una vittoria ciascuno e un pareggio, nell’ultimo confronto del 3 febbraio 2024, un 1-1 firmato dai gol di Iemmello e Jagiello.