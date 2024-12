Germania killer puntava all' area bimbi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.10 E' sotto interrogatorio dopo il suo arresto l'attentatore che ieri alla guida di un suv nero si è schiantato contro la folla di persone nel mercatino di Natale a Magdeburgo, in. Per ora il bilancio è di 2 morti,68 feriti. E' un lupo solitario, nato nel 1974 in Arabia Saudita.Secondo la polizia,voleva fare una strage. E' andato a zig zag per 400 metri per colpire tutti.ad attaccare l'deidel parco Magdeburgo si trova a circa due ore di macchina a ovest di Berlino.