Germania | Fratoianni ' solidarietà e cordoglio dispiace propaganda di Gasparri e Salvini'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Mentre in tutto il mondo si esprime giustamente è doverosamente ilper l'attentato a Magdeburgo e lacon il popolo tedesco per il brutale atto terroristico, in Italia i varie compagnia ne approfittano per fare un po' didozzinale e miserabile. Che tristezza". Lo dice Nicola, di Avs."Peccato che oggi si scopra che - prosegue il leader di SI - l'attentatore sarebbe uno che odia l'Islam, odia le politiche di inclusione, ammiratore dei nazisti di Afd e di Musk. Insomma uno che su molte cose la pensa più o meno come loro."."Servirebbe in momenti così drammatici - conclude- come questi, in cui rinnoviamo la nostraalla popolazione tedesca, alle Istituzioni dellae alla sua ambasciata nel nostro Paese, da parte di tutti un po' più di compostezza, testa sulle spalle e serietà".