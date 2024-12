Terzotemponapoli.com - Genoa, Vitinha: “E’ stato un primo tempo un po’ difficile. Poi abbiamo parlato con il mister…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Sconfitta casalinga per il. La formazione rossoblù ha perso 2-1 contro il Napoli ma può portarsi a casa un buon secondo. Per analizzare la gara del “Ferraris”, è intervenuto in conferenza stampa l’attaccante. Queste le sue parole:Un commento sulla partita.“E’unun po’. Poicon il mister,corretto alcune posizioni e fatto molto meglio. Oggi ho colto l’opportunità e spero di giocare sempre di più”.Le occasioni nel secondo?“Se giochiamo come nel secondopotremo fare molti punti.una buona squadra emolta qualità”Dove preferisci giocare?“A me piace giocare. Giocare esterno o dentro il campo, mi piace giocare. E’ importante scendere in campo e aiutare la squadra giocando esterno o dentro il campo.