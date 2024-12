Liberoquotidiano.it - Genoa-Napoli 1-2, Anguissa e Rrahmani riportano gli azzurri in testa alla classifica

(Adnkronos) - Un belbatte ilnell'anticipo del 17° turno di Serie A e si riprende la vetta dellaalmeno per una notte. A Marassi la squadra di Conte liquida 2-1 la pratica rossoblù, grazie alle reti di. Glivolano a 39 punti e superano almeno per il momento l'Atalanta, ferma a quota 38 e impegnata domenica contro l'Empoli.Ilparte forte e mette subito le cose in chiaro. Glibussano già al 5'porta di Leali, con Lukaku che dicentra la traversa. Poi, intorno al quarto d'ora, è un altro colpo dia regalare il vantaggio agli uomini di Conte: Neres crossa,brucia Frendrup e salta più in alto di tutti per l'1-0. Partita sbloccata, con Conte che esulta e se la ride in panchina insieme allo staff. Passano altri 8 minuti e il tecnico salentino esulta ancora per il raddoppio, firmato da: Lobotka crossa, il difensore stacca die infila Leali.