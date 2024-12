Calcionews24.com - Genoa Napoli 0-1 LIVE: Anguissa porta in vantaggio i partenopei

Leggi su Calcionews24.com

Allo Stadio Ferraris il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025.: Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj, Miretti, Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. .