Futura-Vdm derby da grandi occasioni

Finale d’anno scoppiettante in serie D maschile con iltra la Pallavoloe la Vdm La Spezia Steel che oggi alle 18 saranno sostenute dal pubblico delleche riempirà gli spalti della palestra di Ceparana nell’ottava giornata di campionato. In serata, invece, scenderà in campo il Volley Colombiera che ospiterà sul palazzetto di Ameglia il Cus Genova alle 21 con l’intento di mantenere la vetta della classifica. Sul versante femminile la capolista Rainbow Volley La Spezia si presenterà all’incontro contro la Serteco School con l’unico dubbio sulla presenza o meno della banda-opposto Perchiazzi. L’appuntamento è fissato per domani alle 19 al palazzetto di Prati di Vezzano. Nel 9° turno, già anticipato dal Volley Colombiera che sarà quindi solo spettatore interessato, il Volley Santo Stefano dovrà vedersela in esterna contro i genovesi dello Spazio Sport: fischio d’inizio oggi pomeriggio alle 17 alla palestra ’S.