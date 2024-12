Agrigentonotizie.it - "Fiume di fogna da oltre due mesi in via Fazello", la denuncia di un amministratore di condominio

Leggi su Agrigentonotizie.it

Un "" di, da duee mezzo, per strada nella discesa di via Tommaso, traversa di via Crispi. Arlo è l'di, Salvatore Graceffa, che racconta di avere fatto numerose segnalazioni agli uffici di Aica, Protezione civile, al sindaco di Agrigento.