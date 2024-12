Lanazione.it - Firenze, riacceso il Ceppo tradizionale sulla scalinata della chiesa di San Carlo ai Lombardi

, 21 dicembre 2024 - Ildi Natale si è accesodi Sanaidi via Calzaiuoli. Davanti al pubblico di fiorentini e turisti la Venerabile Compagnia dei Quochi ha voluto recuperare una antica tradizione che rimanda alle festività di un tempo, quando ancora l'albero di Natale da noi non era utilizzato. Si è cominciato con un preludio musicale organizzato da Delfino Amantini, poi Luciano Artusi ha raccontato la storia dele quindi l'accensione delle candele che decorano ilrealizzato grazie a Angelo Mazzi con il presidente di Cna Città diLuca Tonini e il presidente del Quartiere 1 Mirko Ruffilli. A seguire la distribuzione per strada dei dolcetti natalizi. I ripiani delsoso stati vestiti a festa con doni, luci e una immancabile capannuccia e resterà esposto all’internoper tutte le festività.