Fiorentina: Sottil e Cataldi recuperati. Contro l'Udinese ci saranno. Palladino: dubbi per il modulo

FIRENZE – Lapensa al match di campionato, al Franchi,, l’antivigilia di Natale. Riccardoe Danilo, che avevano saltato per tonsillite la garail Vitoria Guimaraes di giovedì scorso, valida per il girone unico di Conference League, oggi, 21 dicembre 2024, si sono allenati regolarmente in gruppo e dunque .L'articolociper ilproviene da Firenze Post.