Feedpress.me - Finta badante-killer, spuntano altre tre morti sospette

Leggi su Feedpress.me

Ci sonotre, oltre all’omicidio dell’81enne Imelda Stevan , per il quale è finita in carcere, sul conto di Paola Pettinà, lavicentina che tra il 2022 e il 2024 avrebbe intossicato con dosi letali di farmaci gli anziani di cui si occupava, spacciandosi come assistente socio sanitaria. Si aggrava così la posizione della donna arrestata mercoledì scorso dai.