Pisatoday.it - Feste di Natale positive per gli albergatori pisani: Capodanno verso il sold-out

Leggi su Pisatoday.it

“Ila Pisa si mantiene in linea con gli anni passati: non è mai stato un periodo di grandi afflussi, ma c’è comunque una discreta attività, e quest’anno sembra esserci un leggero miglioramento. Eventi di qualità come il concerto di Elio e le Storie Tese in programma per la Notte di San.