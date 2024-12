Fanpage.it - Femminicidio Emanuela Massicci, la relazione psichiatrica del marito: “Ha disturbi non indifferenti”

Il Gip convalida l'arresto del 48enne, Massimo Malavolta, ancora ricoverato in ospedale e non trasportabile. La difesa deposita la perizia. Nei documenti sarebbe evidenziata la presenza di "significativi" per l'uomo che ha ucciso la moglie a Ripaberarda di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno.