Milanotoday.it - Euroleague, Olimpia beffata nei secondi finali: il Bayern espugna il Forum

Leggi su Milanotoday.it

L’EA7 Emporio Armani Milano si arrende al fotofinish per 78-79 nel Round 17 contro ilMonaco, scendendo ad un record di 9-8 nella Turkish Airlines2024/25. Fatale un errore all’ultimo possesso di Shavon Shields per i meneghini, a cui non sono bastati i 18 punti, 6 assist, 5.