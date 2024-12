Dailyshowmagazine.com - Elodie, dopo Sanremo gli Stadi: “San Siro? Un azzardo, ma amo le sfide”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Cantante, attrice, doppiatrice e modella. Peril 2024 è stato un anno di grandissima crescita professionale e artistica in più settori. Ma i progetti che ha in serbo per il 2025 preannunciano un futuro ancora più sorprendente per l’artista dai numeri record. Uno step alla volta.tornerà in gara al Festival dinel 2025. È la quarta volta per l’artista che salirà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Dimenticarsi alle 7’: “È un pezzo che amo e mi rappresenta. C’è tanto di me, non vedo l’ora di salire sul palco”, spiegaalla conferenza stampa che si è tenuta a Milano, giovedì 19 dicembre. Il brano racconta di una“nuova”, o meglio, di nuovo c’è la sua era musicale: “Per la prima volta ho messo becco nella produzione del brano. È incalzante ma anche malinconico”, spiegache si mostra entusiasta di portare un progetto più affine alle sue corde sul palco della kermesse della Canzone Italiana.