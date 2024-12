Ilfoglio.it - E uscimmo a riveder le serie. Ecco cosa possiamo guardare a Natale in tv

“Scissione” , ideata da Dan Erickson, regia di Ben Stiller, Aoife McArdle e altri (seconda stagione su Apple TV+ dal 17 gennaio 2025) Finalmente. Ha patito gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, la prima stagione era iniziata con successo nel 2022. Finalmente una trama mai sentita mille volte. A noi continua a sembrare più bello, suggestivo e spaventoso il titolo originale: “Severance”. Era anche il titolo di un film che si trova ancora su Amazon, se avete pagato l’obolo supplementare che vi fa accedere a Infinity Selection (non è solo un problema di Amazon, è un malcostume che tutti stanno adottando: vendono l’abbonamento base, poi per vedere qualdi stuzzicante serve la mancetta supplementare). Quel film era stato tradotto “tagli al personale”: un team building, durante un viaggio premio nei Carpazi, finisce in un carneficina.