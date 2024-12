Ilfattoquotidiano.it - “È come il farabutto del quartiere, sta prendendo in ostaggio i nostri figli”: l’Albania blocca TikTok per un anno

Il governo albanese bloccherà l’accesso asu tutto il territorio, almeno per un, a partire dalle prime settimane del 2025. La mossa annunciata oggi 21 dicembre dal premier Edi Rama contro la piattaforma di social media che, dice il primo ministro, “stain”, rientra in una serie di misure tese a rafforzare la sicurezza dei bambini nelle scuole. Il tema è tornato alla ribalta dopo che lo scorso mese a Tirana un 14 enne è stato ucciso a coltellate da un suo coetaneo a seguito di una lite iniziata sui social. La tragedia ha scosso l’opinione pubblica e ha costretto il governo ad avviare un giro di consultazioni a livello nazionale con la comunità degli insegnanti e dei genitori ed è emerso che “oltre il 90 per cento hchiesto la chiusura di“, ha fatto sapere il ministro dell’Istruzione Ogerta Manastirliu.