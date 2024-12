Riminitoday.it - Due campioni al servizio delle nuove generazioni di atleti

Leggi su Riminitoday.it

Una nuova realtà imprenditoriale che si pone come obiettivo quello della creazione e gestione di eventi in ambito sportivo e non solo, forte di una esperienza decennale nel mondomoto da corsa e da una grande passione per lo sport.Si tratta della Key to Win, guidata da Jgor Antonelli e.