Spazionapoli.it - “Doppio colpo dalla Roma”: mercato Napoli, sono stati avviati i primi contatti!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilguarda in casadove cidue calciatori che potrebbero partire: Manna ci sta seriamente pensando.In casasi vive una situazione molto complessa, e già nel prossimo mese di gennaio potrebbe partire una vera e propria rivoluzione. Cidiversi giocatori che non godono della stima dei tifosi ed il club sta valutando anche in base a quello che è il rendimento sul campo.Da qui potrebbero nascere delle interessanti operazioni di: laha bisogno di cambiare molto all’interno del suo gruppo giocatori, ediversi i nomi che si dice possano lasciare la capitale, anche di quelli importanti e che hanno fatto molto bene negli ultimi anni.Notizie Calcioper Pellegrini e ManciniSecondo quanto riportato da La Repubblica, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini sarebbero finiti proprio nel mirini odi Giovanni Manna: il primo è in rotta con la piazza da tempo e cambiare aria potrebbe essere una soluzione idonea; poi c’è Mancini, che rappresenta un elemento importante per la squadra ma la sua cessione potrebbe rientrare in un processo di rinnovamento.