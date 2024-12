Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Torino-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande’ tra i granata di Vanoli e i rossoblu di Italiano in tempo realeIlriceve ilnel primo anticipo del sabato valido per la diciassettesima giornata del campionato diA. Una sfida tra dueche vengono da una vittoria nello scorso week end che saràdall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.Vanoli e Italiano, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte i granata di Paolo Vanoli, privi dello squalificato Coco, vogliono dare seguito alla vittoria in trasferta contro il Monza. Lo scopo è quello di conquistare altri tre punti per non rischiare di essere risucchiati nella corsa per non retrocedere e provare a riavvicinarsi alla zona coppe europee. Dall’altra parte i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono allungare la striscia di cinque risultati utili di fila iniziata con la vittoria contro il Venezia, seguita da quella in Coppa Italia col Monza prima dei pareggi contro Juventus e Benfica in Champions e del successo contro la Fiorentina.