Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Lazio 0-1: Intervallo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e i biancocelesti di Baroni in tempo realeLafa visita alin Salento nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la diciassettesima giornata del campionato diA. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che saràdall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.Marco Baroni, tecnico dellaed ex(foto Ansa) – Calciomercato.itI biancocelesti del grande ex Marco Baroni, dopo la sconfitta umiliante in casa contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter, vogliono voltare subito pagina. L’obiettivo è quello di tornare al successo per agganciare almeno momentaneamente proprio i nerazzurri in classifica e restare attaccati al treno Champions.