Spazionapoli.it - Di Lorenzo sulle 250 presenze col Napoli: “Importante festeggiarle”. Poi il commento su Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Giovanni Diha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della vittoria sul Genoa durante la conferenza stampa di rito.Almeno per una notte, gli azzurri di Antoniopossono tronare a gustarsi il sapore del primo posto in classifica. Durante la conferenza stampa di rito post partita, Giovanni Diha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita, su Antonioe su Alex Meret, decisivo con le sue parate.Il capitano del, Giovanni Di, ha tagliato un nuovo traguardo con la maglia partenopea ed a margine della vittoria pesantissima sul Genoa di Vieira, ha commentato questo nuovo record sottolineando la fondamentale componente dei 3 punti: “250con il? Una vittoriaed un traguardo che certifica tante gare in poco più di cinque anni.