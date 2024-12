Lanotiziagiornale.it - Dall’industria ai consumatori, doppia batosta per l’economia italiana

Se l’industria piange, idi certo non sorridono.doccia gelata perdall’Istat. Da una parte l’ennesimo (siamo a quota 19 consecutivi) calo del fatturato dell’industria e dall’altra la discesa della fiducia dei, particolarmente preoccupante in vista del Natale, periodo che solitamente rilancia i consumi.Partiamo dal primo dato: a ottobre 2024 l’indice su base mensile del fatturato dell’industria e dei servizi è aumentato, ma su base annuale la flessione è netta per l’industria (mentre crescono i servizi). In termini congiunturali il fatturato dell’industria è salito dello 0,5% in valore e dello 0,8%, ma rispetto a un anno fa il calo è del 5,3% in valore e del 3,8% in volume. Dopo il ventunesimo calo consecutivo della produzione industriale, quindi, arriva anche il diciannovesimo del fatturato.