Dal maschile al femminile, giovani pallavolisti in erba

Lo schiacciatore Giovanni Braghieri e l’opposto Dimitrije Janicijevic da giovedì 26 dicembre saranno al lavoro a Roma presso il complesso olimpico “Giulio Onesti” con la Nazionale Under 16. Per entrambi è la prima convocazione in Nazionale. I duegiocatori della Gas Sales Bluenergy.