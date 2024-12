Agi.it - Da domenica nuovo peggioramento sull'Italia, allerta gialla in 3 regioni

AGI -meteo domani a cominciare dal nord e, successivamente, anchetirreniche centrali e al sud per l'arrivo di una nuova area di bassa pressione che dal nord Atlantico tenderà ad attraversare, da domani, la Penisola determinando in particolare un'intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali a tutte le quote.a base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con lecoinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani,22 dicembre, venti forti con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti occidentali su Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria.