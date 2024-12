Lanazione.it - Cura sclerosi è eccellenza grazie a umanizzazione

La Usl Umbria 2 sta diventando un’esperienza dinelladellamultipla in Italia,a un approccio umanizzato e multidisciplinare che può migliorare l’esperienza delle persone con questa malattia e patologie correlate. Questa esperienza è stata presentata al convegno di Roma organizzato dall’Associazione ItalianaMultipla. La tavola rotonda “Co-programmazione in azione: l’esperienza di persone, clinici e decisori” ha messo in evidenza il valore dell’esperienza della Usl Umbria 2, caratterizzata da una stretta collaborazione tra Riabilitazione e Neurologia e in cui si stanno costruendo percorsi personalizzati. Si tratta di un’esperienza particolarmente rilevante anche perché laè inclusa tra le tre condizioni che rientrano nella sperimentazione della valutazione di base, fermo il fatto che la sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita sia aperta, nelle 9 province tra cui Perugia, a tutte le persone con disabilità e non solo alle persone con la malattia.