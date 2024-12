Casertanews.it - Crollo parziale del tetto, Comune corre ai ripari

Leggi su Casertanews.it

Il sindaco di Lusciano Giuseppe Mariniello ha emesso un'ordinanza di messa in sicurezza di un edificio in stato di abbandono in via Guglielmo Marconi, 3. La decisione del primo cittadino è giunta dopo le segnalazioni del comando della polizia municipale e dell'ufficio urbanistica in merito.