Baritoday.it - Crollo del solaio di una palazzina a Molfetta: cinque persone indagate

Leggi su Baritoday.it

sonodalla Procura di Trani per ildi undi unadi via Massimo D'Azeglio a, nel BareseLa Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati i nomi dinell'inchiesta aperta per accertare le cause deldi un.