Cosa serve al Napoli per vincere lo Scudetto? Almeno tre nuovi innesti ed un top player internazionale

Leggi su Dailynews24.it

La SSC, con Antonio Conte in panchina, punta aun altronei prossimi tre anni. È questo l’obiettivo principale dell’allenatore partenopeo, il quale vuole creare delle basi solide per portare gli azzurri di nuovo sul tetto d’Italia dopo lo storico tricolore vinto con Luciano Spalletti in panchina. Gli azzurri, però, sono ancora .L'articoloalperlotreed un top