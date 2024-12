Ilrestodelcarlino.it - Correggio, pensionato novantenne muore nello schianto in bici

(Reggio Emilia), 21 dicembre 2024 - Unha perso la vita, nel primo pomeriggio di oggi, in un incidente stradale accaduto all’altezza dell’incrocio tra via Falcone e via Borsellino, al quartiere Espansione Sud a. Si è trattato di uno scontro che ha coinvolto iline un’autovettura Jaguar condotta da una donna, rimasta fisicamente illesa ma comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto. Sul posto sono arrivati in fretta i soccorsi, con ambulanza, automedica e autoinfermieristica. Ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto per le gravi lesioni riportatescontro e nella caduta. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana. La vittima si chiamava Walter Carretti e abitava a poca distanza dal luogo in cui si è verificato l’incidente.