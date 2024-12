Lapresse.it - Coppa del mondo di sci, Goggia terza nel SuperG di St. Moritz

Sofiaconquista il terzo gradino del podio neldi St., gara valida per ladeldi sci alpino, L’azzurra è stata preceduta per 33 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter (1’15?18), prima davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0.18). Dietro l’atleta bergamasca tre azzurre, con Elena Curtoni davanti a Federica Brignone e Laura Pirovano.Al suo ritorno ufficiale indel, a cinque anni dal suo ritiro, la statunitense Lindsey Vonn ha chiuso al 14mo posto quando mancano ancora dieci atlete che devono scendere in pista.