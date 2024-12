Latinatoday.it - Controlli del Nas sui dolci di Natale: in un forno sequestrati decine di panettoni e pandori

Leggi su Latinatoday.it

In concomitanza con l'inizio delle festività natalizie, i carabinieri del Nas hanno intensificato anche in provincia di Latina ifinalizzati alla sicurezza alimentare, con particolare attenzione rivolta proprio al consumo di prodotti tipidi del periodo, come, panettori e