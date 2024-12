Liberoquotidiano.it - "Consideratela una parola magica". L'oroscopo di Branko: una soffiata decisiva

"Le stelle di": l'di oggi sabato 21 dicembre. ARIETE Solstizio d'inverno, ovvero Sole in Capricorno: il vostro mestiere, la fama, la carriera, la posizione sociale e pubblica. È il segno che governa il vostro successo. Come prima azione dovete fare una verifica della situazione fino a questo momento, specie in relazione alle collaborazioni. Ora è il momento di pensare a un nuovo salto di qualità nella vostra vita, i pianeti dell'amore e della fortuna sono con voi. C'è una zona di prigionia nella vostra personalità, anche questa va liberata. TORO Un raggio di Sole dal Capricorno, per qualche cuore in ombra, Venere negativa non compromette la felicità, ma potrebbe provocare discussioni nel matrimonio e in casa. Mostratevi affettuosi con una donna che ha avuto un anno difficile.