Confartigianato dona a Mosciatti una statuina per il presepe

Laper il2024 è stata consegnata nei giorni scorsi al vescovo Giovannida una rappresentanza diImprese Bologna Metropolitana guidata da Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area bolognese, affiancato da Giorga Golfari e Giampaolo Mengoli, e di Coldiretti Imola, guidata da Alessandro Scala. L’opera realizzata in cartapesta dal maestro presepista Claudio Riso, rappresenta un imprenditrice artigiana del settore caseario, simbolo della qualità manifatturiera made in Italy, del bello, buono e ben fatto in Italia. Tutti aspetti che, guidati dall’intelligenza artigiana, determinano l’affidabilità, la sostenibilità e l’eccellenza delle nostre specialità alimentari, realizzate nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Le statuine sono in distribuzione su tutto il territorio nazionale e consegnate ai vescovi delle 226 diocesi.