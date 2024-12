Concorsi scuola docenti PNRR2, quando è necessaria l’iscrizione al collocamento obbligatorio per la riserva dei posti. Compilazione domanda

Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso infanzia/primaria e secondaria banditi con DDG n. 3059/2024 e DDG n. 3060/2024, inserimentonella: per chi non è prevista l'iscrizione al, chi deve dichiararla e chi no indicando la procedura in cui l'ha già presentata.L'articoloalper ladei