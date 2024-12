2anews.it - Con l’Accademia Polselli la storia della farina e della pizza in America del Sud

Leggi su 2anews.it

dopo le tappe in Belgio, Arabia Saudita e in Corea del Sud, arriva in Sudil tour culturale e formativo sulla. Prosegue il tour culturale e formativo delche, dopo le tappe in Belgio, Arabia Saudita e in Corea del Sud, continua a portare in giro .