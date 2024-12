Oasport.it - Combinata nordica: arriva il poker per Ida Marie Hagen. Quindicesima Daniela Dejori

Quattro gare, quattro vittorie. Per adesso la Coppa del Mondo dial femminile è un monologo firmato Ida: la norvegese sta lasciando solo le briciole alle rivali. Dopo la doppietta in casa a Lillehammeranche quella in Austria a Ramsau.Dopo la mass start di ieri ecco il colpo nella Compact odierna. La posizione era favorevole dopo il salto ed il pettorale giallo non ha tradito, dominando in lungo e in largo nel fondo. Alle sue spalle troviamo la tedesca Nathalie Armbruster, staccata di 28”, mentre terza è l’altra norvegese, Gyda Westvold-Hansen, a 51”.Nella top-5 anche l’altra tedesca Cindy Haasch e la nipponica Haruka Kasai. In casa Italia positiva la prova di, che chiude. Ventesima è Veronica Gianmoena, ventitreesima Greta Pinzani.