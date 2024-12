Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2024-2025: tutti i risultati della 17^ giornata

Di seguito laagdel campionato di-25. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironiprossima Champions League-26, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitriceCoppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitriceCoppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play offprossima Conference League. InB retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco ie ladi questa 17^Venerdì 20 dicembreOre 20:45, Verona-Milan 0-1 - Reijnders Sabato 21 dicembreOre 15:00, Torino-Bologna Ore 18:00, Genoa-Napoli Ore 20:45, Lecce-Lazio Domenica 22 dicembreOre 12:30, Roma-Parma Ore 15:00, Venezia-Cagliari Ore 18:00, Atalanta-Empoli Ore 20:45, Monza-Juventus Lunedì 23 dicembreOre 18:30, Fiorentina-Udinese Ore 20:45, Inter-ComoA 17^