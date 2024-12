Trevisotoday.it - Cittadinanzattiva per i diritti delle persone detenute

Leggi su Trevisotoday.it

Nella missione sociale della nostra associazione,, si afferma che noi siamo un punto importante per l’attivazione deidi tutte le, con particolare attenzione a quelle “fragili”. Ossia, a quei soggetti che non riescono ad accudirsi da soli. In questa categoria.