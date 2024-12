Oasport.it - Christof Innerhofer allontana il ritiro: “In allenamento sono con i primi, serve solo più fiducia”

Una gara discreta per. L’azzurro ha infatti conquistato un piazzamento in top 30 in occasione della discesa libera della Val Gardena, gara inserita nel circuito di Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Giornata positiva quindi per l’atleta nato a Brunico, specialmente considerato il suo andamento sulla pista italiana con cui ha un rapporto decisamente complicato. Nello specifico il classe 1980 ha guadagnato un gap di +1.21 rispetto all’imprendibile Marco Odermatt, trionfatore in 2:03.10, ben figurando soprattutto negli ultimi due settori. Dopo aver raggiunto la zona mista, l’atleta ha commentato quanto fatto: “Non è andata male ma potevo fare meglio – ha detto l’azzurro – Purtroppo ho fatto due errori che micostati cinque decimi, quindi nontroppo soddisfatto.